Apple ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ iPhone 16e, M4 MacBook Air ਅਤੇ iPad Air ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 8, 2026 at 9:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ iPhone, iPad ਅਤੇ Mac ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਏ ਬੰਦ?
ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 16e, M4 MacBook Air, M4 Pro ਅਤੇ M4 Max ਚਿਪ ਵਾਲੇ MacBook Pro, 512GB ਵਾਲਾ M5 MacBook Pro, M3 iPad Air, Apple Studio Display ਅਤੇ Pro Display XDR ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ iPhone 17e, M5 MacBook Air, M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪ ਵਾਲੇ MacBook Pro ਅਤੇ M4 iPad Air ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ M5 MacBook Pro ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਬੇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-