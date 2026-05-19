WWDC 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : May 19, 2026 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (WWDC) 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ WWDC ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਰੀ ਅਪਡੇਟ, iOS 27 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
WWDC26 ਇਵੈਂਟ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ AI ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਟੂਲਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਮੂਹ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਫੋਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਲ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
WWDC 2026 ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WWDC 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਐਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ, ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਬਿਲੀਬਿਲੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?
ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ ਦੇ WWDC26 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Gemini AI ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ iOS 27 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ਅਤੇ visionOS ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iOS 26 ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ Liquid Glass ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
