ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ Apple ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ? iPhone 17e ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਚ

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

APPLE EVENT MARCH 2026
APPLE EVENT MARCH 2026 (APPLE)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 9:52 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲ ਅਨੁਭਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।" ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪੀਲੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਪਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਪਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?

ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸ-ਆਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ apple.com ਅਤੇ Apple TV 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ?

ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ iPhone 17e ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ A17 ਚਿਪ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPad Air ਅਤੇ iPad Pro ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਫੁੱਲ ਐਪਲ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

