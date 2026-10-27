iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ Apple ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫੋਨ?
ਐਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ iPhone Duo ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐਪਲਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ।
Published : October 27, 2026 at 11:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Duo ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਪਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ iPhone Duo ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹਿੰਜ ਕੋਲ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ।
Apple Responds: “We are aware of an issue impacting the inner display on a small number of iPhone Duo units. If users experience issues with their iPhone Duo display, they should contact AppleCare for a replacement.”— Mark Gurman (@markgurman) October 26, 2026
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ iPhone Duo ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ iPhone Duo ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਐਪਲਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-Apple
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਐਪਲਕੇਅਰ+ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚ iPhone Duo ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 999 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MacRumors ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ Horizontal ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਟੀਅਰਡਾਊਨ ਮਾਹਰ iFixit ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ Hinge mechanism ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ iFixit ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੌਟਸਪਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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