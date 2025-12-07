ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, Apple-Google ਅਤੇ Samsung ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ! ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : December 7, 2025 at 3:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ (ਏ-ਜੀਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ COAI ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ GPS ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ICEA (ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ Dedicated Surveillance Device ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
- ਫੌਜ, ਜੱਜਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਪਅੱਪ ਅਲਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਜੁਨਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੂਪਰ ਕੁਇੰਟਿਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਹਾ।-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਜੁਨਦੇ ਅਲੀ
|ਮੁੱਦਾ
|ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪੱਖ
|ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
|ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ
|ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
|ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ
|A GPS ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ
|ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
|ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ
|ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੌਪਅੱਪ ਹਟਾਉਣਾ
|ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗੇ
|ਯੂਜ਼ਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਹਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
