ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ Apple, ਇਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ Apple, ਇਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।
Published : December 9, 2025 at 2:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਐਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ, ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
12 ਵਰਕਆਉਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣਗੇ
ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ 12 ਵਰਕਆਉਟ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਰਕਆਉਟ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- Strength
- Yoga
- HIIT
- Pilates
- Dance
- Cycling
- Kickboxing
- Meditation
- Treadmill/Running
- Rowing
- Core
- Mindful Cooldown
ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Apple Watch ਜਾਂ AirPods Pro 3 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਵਾਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਬਰਨ ਬਾਰ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਆਉਟ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ 3 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਸਟਮ ਪਲਾਨ ਫੀਚਰ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਰਕਆਉਟ, ਮਿਆਦ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈੱਟ
ਮਿਊਜ਼ਿਕ
ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇ-ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ, ਬੇਯੋਨਸੇ, ਬੀਟੀਐਸ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨਾ ਗੋਮੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਰਕਆਉਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਨਤਮ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਕੀ ਸੁਨੋਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਲੈਕਸ਼ਨ: ਐਪਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਨ ਯੂਅਰ ਫਸਟ 5K, ਨੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਰਕਆਉਟ, ਪਾਈਲੇਟਸ ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਕੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
Meditation: 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਥੀਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ, ਨੀਂਦ, ਆਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਯੋਜਨਾ
|ਕੀਮਤ
|ਮਾਸਿਕ
|149 ਰੁਪਏ
|ਸਾਲਾਨਾ
|999 ਰੁਪਏ
|ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
|6 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ, ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ 3 ਜਾਂ ਪਾਵਰਬੀਟਸ ਪ੍ਰੋ 2 ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ?
- ਆਈਫੋਨ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ
- ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 3 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ
- ਆਈਪੈਡ
- ਐਪਲ ਟੀ.ਵੀ
ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
