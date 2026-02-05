Apple ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ Education Hub, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਪਲ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Education Hub ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧਾਈ।
Published : February 5, 2026 at 10:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪਲ Education Hub ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਬ ਮਨੀਪਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਪਲ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MAHE ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਣ।
ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਟੋਨੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਐਪਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰਾਹ ਚੈਂਡਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।-ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰਾਹ ਚੈਂਡਲਰ
ਐਪਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਗੰਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ Vocational Education ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Salcomp ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
