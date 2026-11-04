Apple ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ Siri AI, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਐਪਲ ਨੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਵਾਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : November 4, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 ਅਤੇ visionOS 27.3 ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ, ਫਾਈਲਾਂ, ਫਾਇੰਡਰ, ਜਨਰਲ, ਮੇਲ, ਮੈਪਸ, ਮੈਸੇਜਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨੋਟਸ, ਫੋਟੋਜ਼, ਪ੍ਰੀਵਿਊ, ਰਿਮਾਇੰਡਰਸ, ਸਫਾਰੀ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਸ ਅਤੇ ਵੇਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਲੱਭਣਾ, ਟੂ-ਡੂ ਲਿਸਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਪ ਇੰਟੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਐਪਲ ਨੇ Skills ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ APIs ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਸੰਤ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਐਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈਲਪਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
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