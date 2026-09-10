iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ! ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : September 10, 2026 at 10:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਫੋਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Burgundy, Silver ਅਤੇ Black ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
From iPhone Duo, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max to Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, and AirPods 5… here's a look at all of the latest announcements dropping today! #AppleEvent pic.twitter.com/YvswtNEA7m— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2026
iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ
iPhone 18 Pro ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,89,900 ਰੁਪਏ, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,39,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,14,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। iPhone 18 Pro 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
iPhone 18 Max ਦੀ ਕੀਮਤ
iPhone 18 Max ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,04,900 ਰੁਪਏ, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,54,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,29,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। iPhone 18 Max ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
iPhone Duo— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max
Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4
AirPods 5
… and Joz pic.twitter.com/TWj3GjDSmk
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਫੀਚਰਸ
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਫੋਨ Super Retina XDR OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ProMotion ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ Always-On ਮੋਡ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 48MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 48MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 18MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 Pro 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ Pro Max 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
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