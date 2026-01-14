Apple Creator Studio ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'Apple Creator Studio' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 4:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'Apple Creator Studio' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡਿਊ ਲੇਵਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਗ੍ਰੇਡ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟਿੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਮੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਐਪਾਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉੱਦਮੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
'Apple Creator Studio' ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Apple Creator Studio' ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
- Final Cut Pro
- Logic Pro
- Pixelmator Pro
- Motion, Compressor ਅਤੇ Mainstage
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਪਲੇਂਟਸ, ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਪੇਜ, ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਫਾਰਮ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਕ ਐਪ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'Apple Creator Studio' ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'Apple Creator Studio' 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ 'Apple Creator Studio' ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 'Apple Creator Studio' ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਤ 199 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Apple Creator Studio' ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੇ ਮੈਂਬਰ 'Apple Creator Studio' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਨ-ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Final Cut Pro ਨੂੰ 29,900 ਰੁਪਏ, Logic Pro ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ, Pixelmator Pro ਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ, Motion ਨੂੰ 4,900 ਰੁਪਏ, Compressor ਨੂੰ 4,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Mainstage ਨੂੰ 2,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਕ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Keynote, Pages, Numbers ਅਤੇ Freeform ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ, ਮੈਕ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
