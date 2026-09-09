ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ Apple ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ iPhone, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਮਤ?
ਐਪਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 4:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ 'Surprise and Shine' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੈ।
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਕਿ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਵੈਂਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ iPhone Ultra ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone 18 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5 ਆਦਿ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 5.5 ਇੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5.49 ਇੰਚ ਅਤੇ Resolution 2,088x1,422 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 7.8 ਇੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਡਿਸਪਲੇ 7.76 ਇੰਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 2,713x1,920 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਭਗ ਐਪਲ ਦੇ iPad mini ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ 4:3 ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 4.5mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਥਿਕਨੈੱਸ 9mm ਜਾਂ 9.5mm ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫ੍ਰੇਮ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
Dongguan EonTec is poised to benefit significantly from the widespread adoption of liquid metal in the hinges of the upcoming foldable iPhone. According to recent industry research, Apple is focused on improving durability, enhancing screen flatness, and minimizing crease marks… https://t.co/KsGu49JXkP— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 21, 2025
ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਭਗ ਅਦਿੱਖ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Mac Rumours ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹਿੰਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੇਟਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MagSafe ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। TrueDepth ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ A20 Pro ਚਿਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਿਪ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2.80 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iOS 27 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਲਈ ਖਾਸ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ-ਬਾਏ-ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਐਪਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 5.5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਥਿਕਨੈੱਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5mm ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 9mm ਤੋਂ 9.5mm ਤੱਕ
- ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
- A20 Pro 2nm ਚਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
ਐਪਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਚੌੜਾਈ, ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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