Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ, ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, iPhone ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ...

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ, ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, iPhone ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ...
ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Published : April 12, 2026 at 9:49 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"Artemis II ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ! ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਆਈਫੋਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ 'Think Diffrent' ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!"
Congratulations to Artemis II on a successful mission! You captured the wonders of space and our planet beautifully, taking iPhone photography to new heights, and we’re grateful you shared it with the world. Your work continues to inspire us all to think different. Welcome home!— Tim Cook (@tim_cook) April 11, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8:07 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5:37 'ਤੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਟ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
HOME.— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II crew has arrived back on Earth, ending a nearly 10-day journey around the Moon. The trip took them farther into space than humans have ever gone before, and now they're safely home with us.https://t.co/XmDQwNlCPR pic.twitter.com/Cwu312cZqJ
ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Inflatable ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਪੀ. ਮਾਰਥਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI— NASA (@NASA) April 11, 2026
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iPhone 17 Pro Max ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਪੇਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Sweet dreams, @NASAArtemis II crew.— NASA (@NASA) April 6, 2026
One last look at the Moon before flight day six and your epic lunar flyby, taking you farther into space than humans have EVER traveled. pic.twitter.com/roqklB0iGQ
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਔਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ।
Good morning, world! 🌎— NASA (@NASA) April 3, 2026
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS
That's us! 🌍— NASA Earth (@NASAEarth) April 3, 2026
The Artemis II crew captured beautiful, high-resolution images of our home planet during their journey to the Moon. As @Astro_Christina put it: " you guys look great." pic.twitter.com/CkjDKGocip
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-