ETV Bharat / technology

Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ, ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, iPhone ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ...

ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ Artemis II ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"Artemis II ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ! ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਆਈਫੋਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ 'Think Diffrent' ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8:07 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5:37 'ਤੇ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਟ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਤ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ, ਪਾਇਲਟ ਵਿਕਟਰ ਗਲੋਵਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੈਨਸਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Inflatable ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਪੀ. ਮਾਰਥਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iPhone 17 Pro Max ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਪੇਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਔਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀਅਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ Artemis II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

TIM COOK ABOUT ARTEMIS II
ARTEMIS II ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲ
MOON MISSION
NASA MISSION RETURNS TO EARTH
ARTEMIS II MISSION SUCCESS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.