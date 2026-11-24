Apple ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ AIDS ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਐਪਲ 'World AIDS Day' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ HomePod mini 2 ਅਤੇ ਖਾਸ AirPods Max 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 12:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ Product (RED) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ HomePod Mini 2 ਅਤੇ AirPods Max 2 ਦਾ ਰੈੱਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'World AIDS Day' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Product (RED) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Aids, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ Product (RED) ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਲੂਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
HomePod Mini 2 ਅਤੇ AirPods Max 2 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
HomePod Mini 2 ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਗੁਲਾਬੀ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 149 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Apple stores are already receiving lots of inventory ahead of the release.— Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026
AirPods Max 2 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਮੈਸ਼ ਈਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 549 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈੱਡ ਲਾਂਚ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ AIDS ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੈਜੇਟ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Apple is reportedly bringing back (PRODUCT)RED with new HomePod mini 2 and AirPods Max 2 color options! 🔴 The special editions could launch on December 1 for World AIDS Day, with proceeds supporting The Global Fund Source: @markgurman https://t.co/DxzDkY5kgo— Apple Hub (@theapplehub) November 23, 2026
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ AirPods ਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸਪੋਰਟ ਬੈਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਾਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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