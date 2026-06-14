Apple ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, Siri ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ AI ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ
ਐਪਲ ਦੇ Craig Federighi ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ iOS 27 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਏਆਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
Published : June 14, 2026 at 2:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨਣ। ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਿਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ WWDC 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ OS ਅਪਡੇਟ ਯਾਨੀ iOS 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ।
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਚੀਫ Craig Federighi ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। iOS 27 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ Craig Federighi ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਚੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰੀ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਸਾਥੀ ਐਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਪਲ
ਐਪਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ Greg Joswiak ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ Federighi ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਉਸੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੇਵ ਹੈ।
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