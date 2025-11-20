Apple ਨੇ 2025 ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
Apple ਨੇ 2025 ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 45 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2025 at 1:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Apple ਨੇ 2025 ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2025 ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 45 ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਰਸਨ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।-ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਰਸਨ ਓਲੀਵਰ
2025 ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
iPhone App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- BandLab
- LADDER
- Tiimo
iPhone Game of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੇਮਪਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Capybara Go!
- Pokemon TCG Pocket
- Thronefall
iPad App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।
- Detail
- Graintouch
- Structured
iPad Game of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਇਮਰਸਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ" ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੇਮਪਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- DREDGE
- Infinity Nikki
- Prince of Persia Lost Crown
Mac App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ।
- Acorn
- Essayist
- Under My Roof
Apple Arcade Game of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Katamari Damacy Rolling LIVE
- PGA TOUR Pro Golf
- WHAT THE CLASH?
Apple Vision Pro App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ "ਪ੍ਰੋ-ਲੈਵਲ ਉਤਸ਼ਾਹ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Camo Studio
- D-Day: The Camera Soldier
- Explore POV
Apple Vision Pro Game of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਗੇਮਪਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Fishing Haven
- Gears & Goo
- Porta Nubi
Apple Watch App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- GO Club
- Pro Camera by Moment
- Strava
Apple TV App of the Year: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਿਲਚਸਪ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- HBO Max
- PBS KIDS Video
- Super Farming Boy 4K
Cultural Impact Finalists: ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- Art of Fauna
- A Space for the Unbound
- Be My Eyes
- Chants of Sennaar
- despelote
- Focus Friend
- Is This Seat Taken?
- Retro
- StoryGraph
- Venba
- Whoscall
- Yuka
