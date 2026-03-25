Apple ਨੇ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਤਰੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਐਪਲ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WWDC 2026 EVENT DATES (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 12:48 PM IST

ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਨੋਟ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iOS 27 ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। WWDC 2026 ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਵੱਲੋ iPadOS, macOS, WatchOS ਅਤੇ tvOS ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ WWDC26 ਐਪਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ WWDC ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲਾਂ, ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਨੋਟ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iOS, iPsdOS, macOS, watchOS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਪ, ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਬ ਅਤੇ ਵਨ-ਔਨ-ਵਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਿੱਧੇ ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ Swift Student Challenge ਦੇ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੇਤਾ ਐਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 50 Distinguished Winners ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਕੁਪਰਟੀਨੋ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

WWDC 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਏਆਈ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

