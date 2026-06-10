iOS 27 ਤੋਂ WatchOS 27 ਤੱਕ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਐਪਲ ਨੇ WWDC 2026 ਵਿੱਚ iOS 27 ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : June 10, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ WWDC 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ਅਤੇ visionOS27 ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
The next generation of Apple Intelligence powers an entirely new Siri: making the apps and experiences you rely on across iPhone, iPad, Mac, and Apple Vision Pro more personal and helpful than ever. pic.twitter.com/aXiDIkqAKn— Tim Cook (@tim_cook) June 8, 2026
ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
- ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੀਟਾ: 8 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ: ਜੁਲਾਈ 2026
- ਫਾਈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੀਜ਼: ਫਾਲ 2026, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
iOS 27-ਕਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ?
- iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ (Pro Max, Pro, Air, ਆਮ ਅਤੇ e ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- iPhone 16 ਸੀਰੀਜ਼ (ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ)
- iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro
- iPhone 15, 14, 13, 12 ਅਤੇ 11 ਸੀਰੀਜ਼ (Pro Max, Pro ਆਮ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਮਾਡਲ)
- iPhone SE (2nd generation ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ iPhone 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
iPadOS 27 ਕਿਹੜੇ iPad 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ?
- iPad Pro-(M4 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ, 12.9 ਇੰਚ 4th gen ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, 11 ਇੰਚ 2nd gen ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- iPad Air-(M2 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, 11 ਇੰਚ ਅਤੇ 13 ਇੰਚ, 4th gen ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- iPad-(9th gen ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, A16 ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ)
- iPad mini-(6th gen ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, A17 Pro ਸਮੇਤ)
ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ iPad ਮਾਡਲ (ਜਿਵੇਂ 8th gen iPad, 3rd gen iPad Air ਆਦਿ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
macOS 27-ਕਿਹੜੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ?
macOS 27 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਕ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- Macbook Neo-(2026, A18 Pro)
- MacBook Air-(Apple Silicon, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- MacBook Pro-(Apple Silicon, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- iMac-(2021 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- Mac mini-(Apple Silicon, 2020 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- Mac Studio-(2022 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
- Mac Pro-(Apple Silicon, 2023 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ)
watchOS 27-ਕਿਹੜੀ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ?
watchOS 27 ਨੂੰ iPhone 11 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11
- Appke Watch Ultra 2, Ultra 3
- Apple Watch SE 3
- ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ(Series 8, Ultra 1, SE2 ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Everything you need to know about what we announced at #WWDC26… plus a few cameos! pic.twitter.com/MjcW1xtey0— Greg Joswiak (@gregjoz) June 9, 2026
tvOS 27 ਅਤੇ visionOS 27 ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ?
tvOS 27 ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਐਪਲ ਟੀਵੀ 4K ਅਤੇ HD ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। visionOS 27 Apple Vision Pro 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੰਟੈਟ ਸਮਝਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ:-
- iPhone: iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ, iPhone 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPad: iPad mini, M1 ਚਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ iPad ਮਾਡਲ
- Mac: M1 ਚਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸ
- Apple Watch: Series 9 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, Ultra 2 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, SE 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ iPhone ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।
- Apple Vision Pro: ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਫੀਚਰ M3/M4 ਚਿਪ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12GB ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਐਪਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੂਸਟ, ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
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