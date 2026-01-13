Apple ਅਤੇ Google ਦੀ ਵੱਡੀ AI ਡੀਲ, Siri ਅਤੇ Apple Intelligence ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
ਐਪਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੋਕਸਡ ਆਨ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ Siri ਅਤੇ Apple Intelligence ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Published : January 13, 2026 at 5:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ AI ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਏਅਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਿਨੀ AI ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ Intel 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ARM ਆਧਾਰਿਤ M ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪਸ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਪਰ ਏਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ
ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ-ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਿਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਪਲ ਦੀ ਏਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ OpenAI, Anthropic ਅਤੇ Perplexity ਵਰਗੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ Private Cloud Compute ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਈਫੋਨ vs ਪਿਕਸਲ, iOS vs Android ਅਤੇ Safari vs Chrome ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ, ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਡੀਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Alphabet ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
