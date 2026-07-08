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Apple ਅਤੇ Broadcom ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਐਪਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ Broadcom ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

APPLE BROADCOM PARTNERSHIP
APPLE BROADCOM PARTNERSHIP (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 2:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ iPhone 16e ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ C1 ਮਾਡੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ iPhone Air ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ C1X ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ 5G ਮਾਡੇਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਐਪਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰ ਚਿਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ RF ਚਿਪਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵੀ Broadcom 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ Broadcom ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁਣ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Apple ਅਤੇ Broadcom ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ

SEC ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 8K ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ Broadcom ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਏਐਸਆਈਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ (ਏਐਸਆਈਸੀ) ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਨੂੰ RF ਚਿਪਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦੇ ਕਸਟਮ C1 ਅਤੇ C1X ਮਾਡੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ

TheElec ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਚਿਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸਟਮ ASIC ਚਿਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ AI ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ 2027 ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ASIC ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

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