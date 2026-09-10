ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Apple ਨੇ iPhone ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 10, 2026 at 2:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ iPhone Duo ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
US-ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ iPhone 17 ਦੀ ਕੀਮਤ 99,900 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 82,900 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ iPhone 17 ਵਿੱਚ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾਂ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,02,900 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 22,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 21.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,24,900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ iPhone 17 Pro ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,79,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ 1TB iPhone Air ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,59,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,24,900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
iPhone Air ਦੇ 256GB ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPhone 17e ਹੁਣ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 79,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ iPhone 16 28.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 89,900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
|ਮਾਡਲ
|ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ
|ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
|iPhone 17
|82,900 ਰੁਪਏ
|99,900 ਰੁਪਏ
|17,000 ਰੁਪਏ
|iPhone 17e
|64,900 ਰੁਪਏ
|79,900 ਰੁਪਏ
|15,000 ਰੁਪਏ
|iPhone 16
|69,900 ਰੁਪਏ
|89,900 ਰੁਪਏ
|20,000 ਰੁਪਏ
|iPhone Air
|1,19,900 ਰੁਪਏ
|1,49,900 ਰੁਪਏ
|30,000 ਰੁਪਏ
US ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੇ ਖੋਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ iPhone Duo 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਦਾ iPhone Duo, Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ Uber-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀਅਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਲੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੋਂ Pro Max ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲਦ ਹੀ Duo ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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