Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ AirPods 5, ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ AirPods 5 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : September 11, 2026 at 9:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro, Pro Max ਅਤੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ iPhone Duo ਦੇ ਨਾਲ AirPods 5 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚੋ AirPods 5 ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਈਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡਸ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AirPods 4 ਵਾਲੇ ANC ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਟ੍ਰੋ, ਬਸ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
AirPods 5 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਐਕੋਸਟਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਕੂਲ EQ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਅਰਬਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
AirPods 5 have it all!— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
Best-in-class Active Noise Cancellation in an open-ear design. Re-engineered sound quality. Hands free intelligence features like Live Translation! pic.twitter.com/9nOfXwtNmw
AirPods 5 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
AirPods 5 ਵਿੱਚ Personalized Spatial Audio ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੋਡ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਆਡੀਓ ਖੁਦ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ANC ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Conversation Awareness ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ।
ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟੇਡ ਅਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ANC ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮੇਂ 22 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AirPods 5 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਓਪਨ ਈਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ANC
- 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਨਵਾਂ ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਐਕੋਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ Adaptive EQ
- Adaptive Audio ਅਤੇ Conversation Awareness
- Personalized Spatial Audio
- ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਜੈਸਚਰ ਸਪੋਰਟ
- Live Translation ਸੁਵਿਧਾ
- ਧੂੜ, ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਨੂੰ ਧੂੜ, ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AirPods 5 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AirPods 5 ਦੀ ਕੀਮਤ 14,900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 17,900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ AirPods 5 ਦੀ ਸੇਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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