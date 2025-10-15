ਦਿਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਈ ਆਫ਼ਰਸ! ਜਾਣੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ?
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 1:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਬਿੱਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸੇਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
- ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Foxsky ਟੀਵੀ 'ਤੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚੋ 98,990 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ਼ 24,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
- ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ TCL ਦੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 1,09,990 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 34,990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Acerpure ਟੀਵੀ 'ਤੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 29,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ?
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੈ ਸੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਏਸੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਜੈ ਸੇਲਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ HDFC, HSBC, ICICI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਜੈ ਸੇਲਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ Pixel, Oneplus, Samsung ਆਦਿ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Google Poxel 9a ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 44,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੈ ਸੇਲਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iPhone 16 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
iPhone ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ... ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 69,900 ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 57,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ 1250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ Axis Bank Credit Card ਦੇ ਨਾਲ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
