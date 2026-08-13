Anthropic ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Claude ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ, EU ਨੇ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ
EU ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ Anthropic ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Claude ਹੁਣ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਏਗਾ।
Published : August 13, 2026 at 1:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Anthropic ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਮਾਡਲ ਚੈਟਬਾਟ Claude ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟੇਡ ਜਾਂ ਏਆਈ ਐਡਿਟ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Anthropic ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ?
Anthropic ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਉਹ C2PA ਨਾਮ ਦੇ ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਦੇ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲਏ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਟ ਕਲਾਊਂਡ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਲਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Anthropic ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਯਾਨੀ API, Claude Code, Claude Cowork ਅਤੇ Claude Tag ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ
ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ Anthropic ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Suno ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਟੇਡ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਜ਼ਲੇਟਰ ਸੁਵਿਧਾ Substrack ਨੇ ਵੀ Pangram ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Anthropic ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI ਅਤੇ Synthesia ਵਰਗੀ ਕਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
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