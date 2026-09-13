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Anthropic ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

Anthropic ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ANTHROPIC THREAT REPORT
ANTHROPIC THREAT REPORT (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2026 at 5:21 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Anthropic ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Claude ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਸਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Anthropic ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Anthropic ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Jacob Coxon ਅਤੇ Joe Benton ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Jacob Coxon ਦਾ ਪੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Anthropic ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ OpenAI ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। Jacob ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Coxon ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Anthropic ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Joe Benton ਹੈ। ਉਹ Anthropic ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲੇਬਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ METR ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। METR ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਵੀ Jacob ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ।

ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Jacob Coxon ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Joe Benton ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ 154 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਲਾਊਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ gain-of-function ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

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Anthropic ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Anthropic ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਖੋਜ, ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਬੈਂਟਨ ਅਤੇ Coxon ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਸਪਲੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਬੈਂਟਨ ਨੇ Hugging Face ਨਾਲ ਜੁੜੇ OpenAI ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਫ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੋਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ Evan Hubinger ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ Anthropic ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। Hubinger ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CEOs ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Anthropic ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਟਨ METR ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। METR ਵਰਗੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ।

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