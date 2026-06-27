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Anthropic Mythos 5 ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Anthropic ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਨੂੰ Mythos 5 ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ANTHROPIC MYTHOS 5 MODEL
ANTHROPIC MYTHOS 5 MODEL (ANTHROPIC)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 3:02 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੋ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ Mythos 5 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Mythos 5 ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Anthropic ਵੱਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ Mythos 5 ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Fable 5 ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Anthropic ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਰਾਅ

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Anthropic ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਓਵਰਰੀਚ ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Anthropic ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ Anthropic ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

GPT-5.6 ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ Anthropic ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ GPT-5.6 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਰੀ ਫੇਡਰਲ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਸਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

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