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Anthropic ਨੇ Claude Chat ਅਤੇ Cowork ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ

Claude 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CLAUDE CHAT AND COWORK MERGES
CLAUDE CHAT AND COWORK MERGES (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 4:10 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Claude Cowork ਅਤੇ Claude Chat ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Claude ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Claude ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ Cowork ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Team ਅਤੇ Free ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

Anthropic ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਟੂਲ

Anthropic ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Claude Docs ਅਤੇ Claude Slides ਹੈ। Claude Docs ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Claude ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ।

Claude Slides ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਓਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Claude ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ PowerPoint ਜਾਂ PDF ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੇਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਡਮਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?

Cowork ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ Claude ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁੰਨਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤਾਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Claude ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ, ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਸਲਾਈਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। Claude ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਦੋਂ Claude ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡਸ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Anthropic ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਟ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮੈਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Claude ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Claude ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

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