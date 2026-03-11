Anthropic ਨੇ Claude Code ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Code Review ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ETV Bharat / technology

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਡਿੰਗ ਟੂਲ Claude Code ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Code Review ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ Research Preview ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ GitHub 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Pull Request ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੀ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Anthropic ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PR ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Code Review ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ PR 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰਿਵਿਊਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Code Review ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ GitHub 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ PR ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Code Review ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਗ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਗਲਤ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ PR 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਗਨਲ ਓਵਰਵਿਊ ਕੰਮੈਟ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਲਾਈਨ ਕੰਮੈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Code Review ਹਰ PR ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਇੱਕ PR ਰਿਵਿਊ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜੇ

Anthropic ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫੀਸਦੀ PR 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਵਿਊ ਕੰਮੈਟ ਆਉਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ PR ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਔਸਤ 7.5 ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 50 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ PR ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੱਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ PR ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦੀ ਸਵਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ TrueNAS ਦੇ ਇੱਕ ZFS ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਕੋਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਗ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਸਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਹਲਕੇ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੋਕਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ PR ਦੀ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 25 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਰ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ?

ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਅਜੇ Team ਅਤੇ Enterprise ਪਲਾਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ Claude Code ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GitHub App ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ PR ਰਿਵਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

