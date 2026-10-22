Anthropic ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ Claude Duet, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Anthropic ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ Claude Duet, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Claude Duet ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : October 22, 2026 at 4:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Claude Duet ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ OpenAI Dots ਅਤੇ Meta Muse ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Claude Duet ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬ੍ਰੀਫ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Claude Duet ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
Anthropic ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
We’re opening a research preview of Claude Duet, a new app where Claude works as a proactive agent. It comes to you with what needs your attention, completes tasks you ask of it, keeps working when you step away, and checks with you before it acts on your behalf. https://t.co/kt8gAbWuX8— Claude (@claudeai) October 21, 2026
Claude Duet Anthropic ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Claude Opus 5.5 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਥ੍ਰੈੱਡ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
- ਜਵਾਬ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਨਭਰ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੋ ਥ੍ਰੈੱਡ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ Stripe ਨਾਲ ਅਨਪੇਡ ਇਨਵਾਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Link ਅਤੇ Shop Pay ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲਏਗਾ।
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Research Brief and Financial Details ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਈਡ ਡੇਕ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Claude Duet ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਊਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਰਗੇ ਪਲੱਗਿਨ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Introducing Claude Duet for 'Web to App' Turn any website into a native mobile app Just paste a URL. Claude Duet turns the original website into a mobile app, then submits it to the app stores for you.. Go about your day while Claude one-shots a $14k/mo eng's work. https://t.co/nnkILikhkG— Shipper (@shipper_now) October 22, 2026
ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
Claude Duet ਅਜੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Tasks ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Anthropic ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਥ੍ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo https://t.co/1exp56xj93— Muse (@Muse) September 8, 2026
Meta Muse ਅਤੇ OpenAI Dots ਨਾਲ ਟੱਕਰ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ dots ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ OpenAI ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ Dots ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ Anthropic ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ Claude Duet ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Introducing dots, powered by GPT-6 Astra. Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. https://t.co/inY5BZj3Kz— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Claude Duet ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ iOS, ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਜਾਂ Claude.ai ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
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