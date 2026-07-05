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Anthropic ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਣਾਏਗਾ AI ਚਿਪ, ਸੈਮਸੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

Anthropic ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ANTHROPIC CUSTOM AI CHIPS
ANTHROPIC CUSTOM AI CHIPS (ANTHROPIC)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 5, 2026 at 1:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਬਾਟ ਕਲਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੀਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

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ਕਸਟਮ ਚਿਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ Anthropic

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Anthropic ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ Nvidia ਦੇ ਚਿਪਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ Anthropic ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ 2 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ OpenAI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜਾਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।

Nvidia ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜੇਕਰ Anthropic ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Anthropic ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Nividia 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nividia ਅਜੇ ਵੀ ਏਆਈ ਐਕਸਲੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ OpenAI ਨੇ Broadcom ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਚਿਪ Jalapeno ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ Trainium ਚਿਪਾਂ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਲੋਗ ਲਈ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੂਗਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਊਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਟੇਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਜ਼ਨੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ Nividia ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

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