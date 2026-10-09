Anthropic ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ Claude Haiku 5.5 ਮਾਡਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਸਤਾ
Anthropic ਨੇ Claude Haiku 5.5 ਨੂੰ ਹਾਈ ਵਾਲੀਊਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 2:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Claude Haiku 5.5 ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ Claude Haiku 4.5 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ Haiku ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Effort ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕੱਢਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬ-ਏਜੰਟ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Introducing Claude Haiku 5.5: the cheapest, fastest, and most capable small model we’ve ever released. On average, it costs around 75% less to run than Claude Haiku 4.5. https://t.co/jm06cZJfkV— Claude (@claudeai) October 7, 2026
Claude Haiku 5.5 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ Haiku ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟੋਕਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਸੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 50 ਸੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 48.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਰੀਡ 1 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਈਟ 12.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁੱਟ 50 ਸੈਂਟ, ਆਊਟਪੁੱਟ 2.50 ਡਾਲਰ, ਕੈਸ਼ ਰੀਡ 5 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਈਟ 62.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Claude Haiku 5.5 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸਨੂੰ Claude Opus 5.5 ਅਤੇ Sonnet 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬ-ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਈਵ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Introducing Claude Haiku 5.5: the cheapest, fastest, and most capable small model we’ve ever released. On average, it costs around 75% less to run than Claude Haiku 4.5. https://t.co/jm06cZJfkV— Claude (@claudeai) October 7, 2026
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Haiku ਕਲਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ Effort ਸੈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। Anthropic ਆਪਣੇ Claude Python ਅਤੇ TypeScript SDK ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬੀਟਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। Haiku 4.5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। Claude Haiku 5.5 ਏਆਈ ਮਾਡਲ Amazon Web Services, Google Cloud ਅਤੇ Microsoft Azure 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Claude ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ Claude Haiku 5.5 ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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