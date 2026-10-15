Anthropic ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ
ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਜੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Anthropic ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। Anthropic ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਜੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Anthropic ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਏਆਈ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
We’re launching the Anthropic Cyber Mission, a new effort to secure critical infrastructure and open-source software. https://t.co/0tz0ARAEMj— Anthropic (@AnthropicAI) October 8, 2026
Computer worm ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Computer worm ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Anthropic ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ Kimwolf ਨਾਮ ਦੇ botnet 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਕ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਦਰ ਆਫ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਡਰਾਈਡ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਸੀ।
William Zhou ਅਤੇ Daniel Freeman ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਵਰਮ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
Anthropic ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਟਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੈਜੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-