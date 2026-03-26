ਹੁਣ Claude ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Anthropic ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ?
Anthropic ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ Claude ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟਬਾਟ Claude ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ Claude ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Anthropic ਦਾ ਚੈਟਬਾਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਐਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ Claude ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ macOS ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Claude ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੋਵਰਕ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 2024 ਵਿੱਚ Claude 3.5 Sonnet ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ?
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Claude ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਆਪਣੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। Anthropic ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Claude ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਈਰੈਕਟ ਕੰਨੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Slack ਜਾਂ Google Workspace. ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਮਾਊਸ, ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕਲਿਅਰ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Dispatch ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dispatch ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ-ਡਿਵਾਈਸ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਡਾਈਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੁਣ ਕੋਡਿੰਗ ਸੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Anthropic ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਟਬਾਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੈਕਬੁੱਕ OS ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Claude ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨੂੰ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-