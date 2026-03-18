Anthropic ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ

Anthropic ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਲਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 9:50 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕਲਾਊਡ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੀਕ ਓਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ, ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਊਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਡਬਲ ਸੀਮਾਂ?

ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਕ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਵਰਤੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਰ 'ਤੇ ਪੀਕ ਓਵਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਗੁਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸੀਮਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ, ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲੈਣ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। Anthropic ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਲੋਡ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਸੀਮਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

