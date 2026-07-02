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Anthropic Fable 5 ਅਤੇ Mythos 5 AI ਮਾਡਲ ਮੁੜ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ, ਤਾਂ Anthropic ਨੇ Fable 5 ਅਤੇ Mythos 5 ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ANTHROPIC FABLE 5 AND MYTHOS 5
ANTHROPIC FABLE 5 AND MYTHOS 5 (AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 5:20 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਲ Fable 5 ਅਤੇ Mythos 5 ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ Anthropic ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Fable 5 ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਏਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਐਕਸੇਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ Anthropic ਦੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Fable 5 ਮਾਡਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਾਊਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਲਾਊਂਡ ਡਾਟ ਏਆਈ, ਕਲਾਊਂਡ ਕੋਵਰਕ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Mythos 5 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਗੰਠਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।

Anthropic ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਏਪਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਜੇਲਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ Anthropic ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ TCS ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਏਆਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਾਸਵਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ Mythos ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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