ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀ Claude AI ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Anthropic ਦਾ Claude AI ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ANTHROPIC CLAUDE AI
ANTHROPIC CLAUDE AI (AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 8, 2026 at 3:58 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ Claude ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਹਰ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ Claude ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰਕੇ Claude ਐਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਪ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।-Anthropic ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕ ਕਰੀਗਰ

Claude ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਸਰ OpenAI ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ Claude ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ Claude ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Claude ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Anthropic ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਕੇਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੋਨ, ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Anthropic ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਿਸਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Pentagon ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ Golden Dome ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ Claude ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Pentagon ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Anthropic ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

