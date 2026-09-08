ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 695 ਅਰਬ ਟਨ ਬਰਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਾਰਨ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 695 ਟਨ ਬਰਫ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
Published : September 8, 2026 at 5:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 695 ਅਰਬ ਟਨ ਬਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ GRACE ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Chinese Academy of Sciences Headquartes ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ Nature ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ Institure of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ।
From the Tropics to Antarcticahttps://t.co/L5wgaqQ9Mn— Sung-Ho Kang (@polarkangkopri) September 5, 2026
Antarctica gained about 695 billion tonnes of ice between 2021 and 2023, the largest temporary gain recorded by GRACE satellites. Surprisingly, much of it was linked to warming thousands of kilometers away in the tropical… pic.twitter.com/tmpw1Ss5On
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਫ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 140.5 ਅਰਬ ਟਨ ਬਰਫ ਖੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2021-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਬਰਫ ਦੀ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਰਫ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਮੁਲੇਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
Since 2020, snowfall has largely counterbalanced the melting of the Antarctic ice sheet. The atmospheric effect that causes this has been identified — and it’s temporaryhttps://t.co/iW5I5lhEvZ— nature (@Nature) August 22, 2026
ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸਰ
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021-23 ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਪਿਕਲ ਵਾਰਮ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੇ Rossby Wave train ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। Rossby Wave ਟ੍ਰੇਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦਬਾਅ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਨਮੀ ਦੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ Atmospheric rivers ਨਾਮ ਦੀ ਪਤਲੀ ਨਮੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ Queen Mary Land ਅਤੇ Wilkes Land ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਰਫ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਪਿਕਲ ਵਾਰਮ ਪੂਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਆਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 695 ਅਰਬ ਟਨ ਬਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਪਿਕਲ ਵਾਰਮ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਲਗਭਗ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ Yunhe Wang ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਪਿਕਲ ਵਾਰਮ ਪੂਲ ਈਸਟ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਟੈਲੀਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਊਟਲੇਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਘਲਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਫ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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