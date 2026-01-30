Google ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ Android Desktop OS, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਗੂਗਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ OS ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 30, 2026 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ Chromium Issue Tracker 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Chrome Incognito ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 9to5Google ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਵਰਜ਼ਨ 145.0.7587.4 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਦੇ Build/ZLA.260119.001 'ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ALOS ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋ ਖੁਦ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਕੋਡਨੇਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਡਨੇਮ Brya ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 12th Gen Intel Alder Lake-U ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ChromeOS ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ChromeOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ChromeOS ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਜੇਮਿਨੀ ਆਈਕਨ, ਕੀਬੋਰਡ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਟਰੀ ਆਈਕਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਟਾਸਕਬਾਰ ਲਗਭਗ ChromeOS ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਕਰਸਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੇਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਸਕਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Youtube, Photos, Gmail, Calendar, Gemini ਅਤੇ Files ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਐਂਡਰਾਈਡ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ChromeOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ Windows ਅਤੇ MacOS ਦੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
