Instagram ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ, 'Recommendation' ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ
Instagram ਨੇ Recommendation ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 3:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਟ Recommendation ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਚਾਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੀਲਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਤੇ ਫੀਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾਂ ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚੋ ਕਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਲਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਚ, ਰੀਲਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ, ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ-ਫੀਡ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ Not Interested ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Hidden Words ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮੈਟਸ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮੋਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਲੌਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜਣ, ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ Teen Accounts ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 13 ਪਲੱਸ ਕੰਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਯੋਗ ਕੰਟੈਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀ ਕੰਟੈਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੀਡਬੈਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ ਜਾਂ Not Interested ਚੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
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