Ambrane ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 2 ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਚਾਰਜ

Ambrane ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Reneo AA ਅਤੇ AAA ਬੈਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

RENEO AA AND AAA BATTERIES LAUNCHED
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 3:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Ambrane ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Reneo AA ਅਤੇ AAA ਟਾਈਪ-C ਬੈਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Reneo AAA ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ AAA ਟਾਈਪ-C ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ-C ਬੈਟਰੀ ਦੀ Reneo ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ Ambrane ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Reneo AA ਅਤੇ Reneo AAA ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

Reneo AA ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Reneo AAA ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 399 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀਐਂਟ Ambrane ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Ambrane Reneo ਰੇਂਜ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

Type-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟਾਈਪ-C ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡੌਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਲਦੀ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਰਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੁੱਲ ਰਿਚਾਰਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Reneo ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ, ਵਾਈਰਲੇਸ ਮਾਊਸ, ਖਿਡੌਣੇ, ਟ੍ਰਿਮਰ, ਕੈਮਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Ambrane Reneo ਰੇਂਜ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੁੱਲ

Ambrane ਨੇ Reneo ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 100 ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬੇਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਸੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਿਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ, ਓਵਰਕਰੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫਲੇਮੇਬਲ ਬਣਤਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ Ambrane ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। Ambrane Reneo AAA ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।-Ambrane ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਪਾਲ

