Amazon ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਹਤਰ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ।
Published : June 15, 2026 at 5:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2.5 ਅਰਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 2024 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਟਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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ਕੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ Google ਅਤੇ Microsoft ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ?
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 0.12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ Microsoft, Google ਅਤੇ Meta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ GPU ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 924 ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਏ ਮੇਮੋ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 7.7 ਅਰਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਵਾਟਰ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ 9.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 1.3 ਅਰਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਅਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,300 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
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