Amazon ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟ ਸਪੀਕਰ, ਕੀਮਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Amazon ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟ ਸਪੀਕਰ, ਕੀਮਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Amazon ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Echo Dot Max ਅਤੇ Echo Studio ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : May 27, 2026 at 4:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟ ਸਪੀਕਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Echo Dot Max ਅਤੇ Echo Studio ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Alexa ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਕਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Echo Dot Max
Echo Dot Max ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ Echo Dot ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂ-ਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਐਕਸਕਰਸ਼ਨ ਵੂਫਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟਵੀਟਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Echo Dot 5th Gen ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਾਸ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਡੀਓ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ 10,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ Graphite, Amethyst ਅਤੇ Glacier White ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Echo Dot ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹੱਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Echo Studio
Echo Studio ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਿਏਟਰ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Dolby Atmos ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮ-ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ-ਰੇਂਜ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਐਕਸਕਰਸ਼ਨ ਵੂਫਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 3D Nit ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 23,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Graphite ਅਤੇ Glacier White ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AZ3 ਚਿਪ ਅਤੇ Omnisense ਤਕਨੀਕ
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਕਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹਨ। Echo Dot Max ਵਿੱਚ AZ3 ਅਤੇ Echo Studio ਵਿੱਚ AZ3 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪ Alexa ਦੀ ਵੇਕ ਵਰਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ OmniSense ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਡੀਓ, ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ, Wi-Fi ਰਡਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਰੂਟਿਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ Wi-Fi, Zigbee, Thread, Matter ਅਤੇ Bluetooth ਹੱਬ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਲੱਗ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Compatible Fire TV Stick ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਥਿਏਟਰ ਸੈਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਨ/ਆਫ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Alexa ਐਪ ਤੋਂ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, Spotify, Apple Music ਅਤੇ JioSaavn ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ।
