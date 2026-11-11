ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਰੋਬੋਟ, ਉੱਡ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ Ring Robotics ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
Published : November 11, 2026 at 3:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Ring ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Ring Robotics ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ Ring Drone Cam ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ Ring Rover Cam ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Ring ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡੋਰਬੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ Ring 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Jamie Siminoff ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ Ring Robotics ਬਣਾਇਆ।
Introducing Ring Robotics, a new category of autonomous security launching with two products: Ring Drone Cam and Ring Rover Cam. I’m so pumped to share what the team has been working on. Incredibly cool technology that puts security in motion. Details here: https://t.co/Wu97iz0pRI— Panos Panay (@panos_panay) November 10, 2026
Ring Drone Cam ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
Ring Drone Cam ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪਾਈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਘੁੰਮੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਦ ਉੱਡ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਕੈਮਰਾ, ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 148 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਿਊ ਅਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ 2K ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ LED ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿੰਗ ਕੈਮਰੇ, ਡੋਰਬੈੱਲ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Alexa Home Map ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ring Rover Cam ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
Ring Rover Cam ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਗਸ਼ਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Meet Ring Drone Cam 🚀 Unlock a new way to take command of your home. Fly room to room for unobstructed aerial views. Use Live View to check in on different rooms or create custom patrol routes unique to your space, right from the Ring app. Learn more: https://t.co/4jqxa7NevQ https://t.co/RGyzyeBdhm— Ring (@ring) November 10, 2026
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪਾਸੇ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਹ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
Ring Drone ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Ring Rover ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਮੋਡ ਨਾਲ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸੁੰਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ LED ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Throw Away the Key encryption ਯਾਨੀ TAKE ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Ring Rover Cam ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 999.99 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 93-94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Ring Drone Cam ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 249.99 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 23.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਨੋ ਡਿਵਾਈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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