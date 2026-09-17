ਜਾਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Amazon Alexa+, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ Alexa+ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 17, 2026 at 2:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ Alexa+ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Alexa+ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Alexa ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਹਾਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Alexa+ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, Alexa+ ਅਤੇ Amazon Now ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Alexa+ ਵਾਇਸ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰੈੱਡਮੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Amazon Alexa+ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Alexa ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Alexa+ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਲੀ-ਐਕਸੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Alexa+ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Alexa+ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
Alexa+ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਰਟ-ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੁਟੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੋਜਨ ਸੁਝਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Amazon.in ਡਿਲੀਵਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਇਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੂਵੀ-ਟਾਈਮ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਦਲਣ, ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ Fire TV ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ Alexa+ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। EazyDiner, Swiggy, District by Zomato, MakeMyTrip, Home Triangle ਅਤੇ TripAdvisor ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਵੈਂਟ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡ-ਮਿਕਸਡ ਹਿੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Alexa+ 'ਢਾਈ ਵਜੇ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਫੁੱਟ' ਵਰਗੇ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਂਜੇ, ਭਤੀਜੇ, ਜੇਠਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਵਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਤਿ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਪੀਚ-ਮਾਨਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੋਡ-ਮਿਕਸਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Alexa+ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Amazon.in ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਟੀਨਾ ਸਿਡਾਨਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ Alexa ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ
Alexa+ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ
Alexa+ Amazon Bedrock ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ Anthropic ਦੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਟੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Alexa+ ਦੀ ਕੀਮਤ
Alexa+ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Prime Lite, Prime Shopping Edition ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲਾਨ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ Alexa+ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਯੋਗ ਇਕੋ ਡਿਵਾਈਸ, ਫਾਈਰ ਟੀਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ Alexa ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Alexa+ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Eco Show 8, Eco Show 11, Eco Dot Max ਅਤੇ Eco Studio ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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