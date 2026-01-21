Amazon Echo Show 11 ਅਤੇ Echo Show 8 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ?
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Echo Show 11 ਅਤੇ Echo Show 8 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : January 21, 2026 at 1:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ Echo Show 11 ਅਤੇ Echo Show 8 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਕਤਬੂਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ Echo Show ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ Echo Show ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ Omnisense ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਨਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਰੂਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਸੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Echo Show 11 ਅਤੇ Echo Show 8 ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ
Echo Show 11 ਅਤੇ Echo Show 8 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ AZ3 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਫਾਈਰਿੰਗ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵੂਫਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੂਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਨੈਟਫਲਿੱਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਬਟਨ, ਵਾਈਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ Alexa Privacy Hub ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ Echo Show ਡਿਵਾਈਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Alexa+ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ
Echo Show 11 ਵਿੱਚ 11 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Echo Show 8 ਵਿੱਚ 8.7 ਇੰਚ ਦੀ HD ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 23,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ Graphite ਅਤੇ Glacier White ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Reliance Digital ਅਤੇ Croma ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
