Amazon Great Indian Festival ਸੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣਗੇ ਸਸਤੇ
Amazon's Great Indian Festival ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 2:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Amazon's Great Indian Festival ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੀਵੀ, ਫੈਸ਼ਨ, ਬਿਊਟੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰਸ ਮਿਲਣਗੇ।
Amazon's Great Indian Festival ਸੇਲ ਵਿੱਚ SBI ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰਸ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਹਕ SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EMI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ No-Cost EMI ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਟਾਪ 100 ਡੀਲਾਂ, ਮੈਗਾ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ 8 PM ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਡੀਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਮਿੰਟਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਪੀ ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਛੋਟ
Amazon's Great Indian Festival ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਜੇਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Amazon Now
Amazon Now ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਵਾਰੰਗਲ, ਧਾਰਵਾੜ, ਵੇਲੋਰ ਅਤੇ ਬਰਹਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੈਟ੍ਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-