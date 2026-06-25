ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ CEO ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ CEO ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : June 25, 2026 at 3:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੁੱਲ $48 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2026 ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ AWS ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ AI ਚਿਪਸ, AI ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਟੂਲਸ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
A great meeting with Mr. Andy Jassy. I welcome Amazon's record $48 billion investment in India. This will create new opportunities for our youth. At the same time, it shows the growing interest across the world to invest in India!@amazon https://t.co/emr6Dd9Cps— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
2010 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ $88 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ।-ਜੈਸੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $48 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।-ਜੈਸੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ
ਜੈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਏਆਈ, ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਏਡਬਲਯੂਐਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਏਆਈ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ, 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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