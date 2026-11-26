Black Friday Sale ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?
Black Friday Sale 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 4:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਫਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ Black Friday Sale ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
Black Friday Sale ਕੀ ਹੈ?
Black Friday Sale ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। Thanksgiving ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Cyber Monday ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, Tata CliQ, AJio, Croma ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੇਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ Black Friday Sale ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ Cyber Monday ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ Black Friday ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਹਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ MRP 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਚਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Keepa, BuyHatke ਜਾਂ PriceHistory ਵਰਗੇ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੋਣ: ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਂ Refurbished ਜਾਂ Renewed ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
- Bank Offer ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਸੀਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ। EMI 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Exchange Offer ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝੋ: ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
- ਫਾਈਨਲ ਚੈੱਕਆਊਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ: ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਕਮ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Black Friday ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚੈੱਕਆਊਟ ਅਮਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋ ਖਰੀਦੋ।
- ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪਲੇਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Cyber Monday ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮ, ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ?
- iPhone 18 Pro 256GB: ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਦੇ 256GB ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ 1,60,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। Flipkart Axis Bank ਅਤੇ SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus: ਇਸਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ 5,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 6,999 ਰੁਪਏ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 21 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Wi-Fi 6 ਅਤੇ Alexa+ਵਾਇਸ ਸਰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- Sony WH-1000XM6 ਹੈੱਡਫੋਨ: ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮਾ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30,990 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 35,990 ਹੈ।
- Washing Machine: ਕ੍ਰੋਮਾ 'ਤੇ ਟਾਪ-ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 9,990 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ 10,490 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।
- Shure SM7B Microphone: ਇਸਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 52,990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 54,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- Sony HT-S400 Soundbar: ਇਸ ਸਾਊਂਡਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,890 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 26,990 ਹੈ।
Dreame ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲ
Dreame ਨੇ ਵੀ Black Friday ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ Dreame India ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵੈਕਿਊਮ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਵੈਕਿਊਮ, ਕਾਰਡਲੈੱਸ ਸਟਿੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਡੀਲ ਵੀ ਹੈ। Dreame X60 Ultra Complete ਦੇ ਨਾਲ Gleam Hair Dryer ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। Dreame L50s Pro Ultra ਦੇ ਨਾਲ ਓਹੀ ਹੇਅਰ ਡਰਾਈਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। Dreame D30 Ultra ਦੇ ਨਾਲ RoboVac Cleaning Solution ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ।
wet and dry vacuums 'ਤੇ ਆਫਰਸ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ Dreame H12 ਕੋਰ 24,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19,999 ਰੁਪਏ, Dreame R20 36,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24,999 ਰੁਪਏ, Dreame Mova J10 7,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Dreame Mova J20 10,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲੇਮ ਗ੍ਰੇ/ਰੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ 6,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,399 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਲੋਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ 7,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,399 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ 7,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
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