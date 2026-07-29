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Amazon ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, 5,105 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ!

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ FCC ਵਿੱਚ 5,105 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

AMAZON LEO D2D
AMAZON LEO D2D (AMAZON)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 2:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ FCC ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 5,105 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਅ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ IoT ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ?

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 2.4 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ Globalstar ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ 1.5 ਅਤੇ 1.6 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟ੍ਰੇਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ 510, 540 ਅਤੇ 580 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਬਿਟਲ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਰੀਬ 56 ਤੋਂ 84 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਔਰਬਿਟਲ ਸਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤਾਰਾਮੰਡਲ 5105 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੇਟਵੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਮੈਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ Ka ਅਤੇ V-ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2028 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਟਾਈਮ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 440 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਉੱਚਾਈ ਘਟਾ ਕੇ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡੀਔਰਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਨ-ਵਾਹਨ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ IoT ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਦਾ।

Globalstar ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ

ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ D2D ਸਿਸਟਮ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲੀਓ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲੀਓ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ D2D ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ HIBLEO ਅਤੇ C-3 ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ FCC ਆਰਡਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਅਤੇ Iridium ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SpaceX ਸਣੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪਲਾਨ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਕੇਟ ਲੈਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ Iridium ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਡੀਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਟ ਲੈਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Iridium ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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