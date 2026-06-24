'Amazon Now' ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ

'Amazon Now' ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 'Amazon Now' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : June 24, 2026 at 7:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਵਿੱਕ ਕਮਾਰਸ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 'Amazon Now' ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ।
'Amazon Now' ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-NCR, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'Amazon Now' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Great to be in India and visit an Amazon Now micro-fulfillment center in one of the busiest areas of Mumbai.— Andy Jassy (@ajassy) June 24, 2026
The things you need quickly—groceries, shampoo, baby products, and more—get picked and delivered just minutes after ordered. Customers are loving it… Prime members… pic.twitter.com/RHhjA58bbi
300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 'Amazon Now' ਸੁਵਿਧਾ
'Amazon Now' ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੇਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ-ਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਕਸਟ-ਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੋਜਨ ਫੂਡ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ, ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋ਼ਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'Amazon Now' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੋਗੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।- ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ,ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿੱਕ ਕਮਾਰਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਡਿਕੇਟਿਡ ਵੇਲਫੇਅਰ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਿਆ ਰੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-