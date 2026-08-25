ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ Amazon ਅਤੇ Flipkart ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 25, 2026 at 12:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ 'Easy Ship' ਅਤੇ 'Self Ship' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਡ ਰੱਦ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Easy Ship ਕੀ ਹੈ?
Easy Ship ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖੁਦ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ Easy Ship ਪਿਕਅੱਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Self Ship ਕੀ ਹੈ?
Self Ship ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਫਰਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਤੇਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ, 10,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ, 50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤਰੀਕ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਲੈਕਸ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਫੀਸ 1 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਸ਼ਿਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਰੱਦ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Amazon.in 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।- Amazon ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਲਈ ਨਾ ਆ ਪਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਰੱਦ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲਫਿਲਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ Easy Ship ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 45 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੈਅ ਡਿਸਪੈਚ ਬਾਏ ਡੇਟ ਤੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ DBD ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵੱਲੋ ਰੱਦ, ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSME ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੀਸੈਲਰਜ਼, ਸੇਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (FIRST INDIA) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ
ਹਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ-ਕਮਾਰਸ ਇਕੋਸਿਸਚਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੀਸੈਲਰਜ਼, ਸੇਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (FIRST INDIA) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ
ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਹੀਂ ਹੋ, ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਾਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ।-ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੀਸੈਲਰਜ਼, ਸੇਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (FIRST INDIA) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ
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